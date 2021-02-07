ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي:
1– أتلتيكو مدريد – 50 نقطة
2 – ريال مدريد – 43 نقطة
3 – إشبيلية – 42 نقطة
4 – برشلونة – 40 نقطة
5 – فياريال – 36 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة
7 – غرناطة – 30 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 27 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 23 نقطة
15 – إيبار – 20 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- أوساسونا – 19 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 18 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة

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