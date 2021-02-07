تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يستقبل فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، على ملعب أنفليد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز، مواجهة السيتيزن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترنت أرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياغو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرت فيرمينو، جوردان شاكيري.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، بينما يتواجد السيتي في الصدارة برصيد 47 نقطة من 21 لقاء، وله مباراة مؤجلة.

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