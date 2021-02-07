صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

يعتلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا وذلك قبل المواجهة المرتقبة لفريقه اليوم الاحد ضد نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.





ويتطلع صلاح للتسجيل في شباك مانشستر سيتي في مباراة اليوم الاحد من اجل تعزيز صدارته لترتيب هدافي الدوري الانجليزي والابتعاد عن اقرب منافسيه برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد و دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وسجل كل منهما 13 هدفا حتى الآن.





تنطلق مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاحد على استاد انفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجوله الثالثة والعشرين من البريميرليج.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي :-

1- محمد صلاح 15 هدف

2- بورنو فيرناندز 13 هدف

3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف

4- هاري كين 12 هدف

5- هيونج مين سون 12 هدف

6- باتريك بامفورد 11 هدف

7- جيمي فاردي 11 هدف

8- اولى واتكنز 10 اهداف

9- كالوم ويلسون 10 اهداف

10- ويلفريد زاها 9 اهداف



