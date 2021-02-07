ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الاحد الموافق 7 فبراير ضمن منافسات الجوله الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

يعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 47 نقطة، و يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث من اجل تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب البريميرليج .

بينما يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي من اجل الابقاء على اماله في المنافسه على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.

واليكم ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراه ليفربول ومانشستر سيتي:-
مانشستر سيتي 47 نقطة
مانشستر يونايتد 45 نقطة
ليستر سيتى 42 نقطة
ليفربول 40 نقطة
وست هام 39 نقطة
ايفرتون 37 نقطة
تشيلسي 36 نقطة
أستون فيلا 35 نقطة
توتنهام 33 نقطة
ارسنال 31 نقطة
ليدز يونايتد 30 نقطة
ساوثهامبتون 29 نقطة
كريستال بالاس 29 نقطة
وولفرهامبتون 26 نقطة
برايتون 25 نقطة
نيوكاسل 25 نقطة
بيرنلي 23 نقطة
فولهام 15 نقطة
ويست بروميتش 12 نقطة
شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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