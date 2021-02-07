"مياه الإسكندرية": اليوم 10 مساءً.. ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بالإسكندرية لأعمال الإحلال والتجديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:37 ص
مياه شرب الاسكندرية
مياه شرب الاسكندرية
احمد الشيخ


أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع المياه عن (منطقة نادي الصيد وحتى العجمي غرب الإسكندرية)، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الـ10 مساء اليوم الأحد 7/2/2021، وحتى الساعة الـ10صباح غدٍ الإثنين 8/2/2021، لأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة المنشية 1.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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