تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: ستونز، والكر، كانسيلو، دياز.
خط الوسط: فودين، فيرناندينهو، رودريجو.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، رياض محرز.

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