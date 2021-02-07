تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: ستونز، والكر، كانسيلو، دياز.

خط الوسط: فودين، فيرناندينهو، رودريجو.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، رياض محرز.