الأهلي يرتدي القميص الأحمر أمام بايرن ميونيخ

تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.





حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني.





كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.





شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.





وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.



