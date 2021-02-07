رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الثانية ويُعلق: "أوعدكم بأحلى أغنية حب"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعرب الفنان رامى جمال عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي حققتها أغنيته الجديدة "ولسه"، مُشيرًا إلى أنه يستعد حاليًا لطرح أغنية جديدة في عيد الحب المُقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامى جمال تغريدة قال فيها:" الحمد لله علي رد فعلكم على أول أغنية، وإن شاء الله التانية قريبًا جدًا أغنية عيد الحب، كلمات المختلف أحمد المالكي، ألحان العبقري @SahamTunes توزيع المبدع نادر حمدي، أوعدكم بأحلي أغنية حب في مشواري الصغير".

وفي سياق آخر، طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أغنية " ولسه"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على موقع الفيديوهات" يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم
















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