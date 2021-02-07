12 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 12 ألفًا و59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأفادت الصحة الهندية، بأن إجمالي حالات الاصابة بلغ 10 ملايين و826 ألفًا و363 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.

 

وذكرت السلطات الصحية الهندية، أن هذه أدنى حصيلة وفيات بالفيروس يتم تسجيلها منذ أشهر، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 154 ألفًا و996 حالة.

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