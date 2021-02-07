التنمية المحلية: "حياة كريمة" تستهدف تغيير جذري في حياة قاطني القرى

وأشار "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا"، اليوم الأحد، إلى أن المبادرة ستحدث تغييرا شاملا في حياة قاطني تلك القرى، لافتا إلى أن الوضع يحتاج حلول غير تقليدية، منوها بأن أهالي القرى لن يشعروا بحدوث تغيير حقيقي إلا بتحسن البنية التحتية.

وأضاف أن مشاكل القرى تختلف من قرية لأخرى، مؤكدا أنهم سيعملون على تطوير البنية التحتية في القرى أولا ثم سيعملون على تطوير شكل الحياة في القرية من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.



قال الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف حدوث تغيير جذري في وضع القرى، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في عدة قطاعات خاصة في البنية الأساسية.