مجدي أبو عميرة يكشف عن سبب: اعتذار شريف منير عن الجزء الثاني من مسلسل"المال والبنون"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


كشف المخرج مجدى أبو عميرة عن سبب اعتذار الفنانة فايزة كمال عن الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون"؛ مُشيرًا إلى أنها كانت ترغب في إحادث بعض التعديلات في النص، لكن المؤلف محمد جلال عبد القوي رفض ذلك.

كما أوضح مجدي أبو عميرة خلال استضافته هو وأبطال مسلسل "المال والبنون" مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" أن الفنان شريف منير اعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل بسبب ترتيب الأسماء بينه وبين الفنان أحمد عبد العزيز على التتر.

وقال مجدي أبو عميرة إنه كان من مؤيدين الأجزاء للمسلسلات؛ لأن نجاح مسلسلي" ليالي الحلمية" +و "الهجان" فتح الطريق لتلك النوعية من الأعمال الدرامية، مُضيفًا :" الأستاذ جلال عبد القوى اعطى لنصر أكتوبر و العبور العظيم حقه في الجزء الثاني من "المال و البنون "؛ لأن هناك مسلسلات كثيرة لم تتناول العبور ونصر أكتوبر بالقدر اللازم" .

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