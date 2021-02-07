'فودة': السيسي كان لديه حلم كبير بتطوير سيناء.. وبدأنا خطة تنمية من 2016

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:13 ص
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
شرم الشيخ - ميسون أبو الحسن

قال اللواء أ ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الوزارة بدأت في خطة تطوير قوية منذ 6 سنوات، وفي مجالات الطرق والصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغير ذلك.

وأضاف أن المحافظة أنشأت صرح علمي كبير، وهو جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، لتخفيف العبء على طلاب المحافظة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء جامعة من أكثر الجامعات المتطورة في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد "فودة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه حلم كبير، أصبح تكليفًا بتطوير شبكة الطرق والكبارى بمدينة شرم الشيخ، والآن فقط أصبح الحلم حقيقة، مؤكدًا أن خطة التنمية بدأت في سيناء منذ 2016 حتى 2020، وذلك بهدف توفير الرتحة لسكان المحافظة وللسياح.

وتابع: "المدينة الشبابية أيضًا بالمحافظة، هي نتاج فترة التطور من 2014 حتى 2020، والمحافظة عبارة عن 9 مدن و5 موانئ، وهي محافظة غنية بالمحميات الطبيعية وخيرات الله، تمتد على 31 ألف كم مربع، فضلًا عن تنفيذ 9136 وحدة سكنية، و1246 بيت بدوي خلال 6 سنوات فقط، وهو ما يُعد طفرة قوية".

وأوضح "فودة" أن المحافظة بدأت منذ 6 سنوات في خطة تطوير قوية للعشوائيات، وأبرزها منطقة الرويسات، وهي منطقة قريبة من البحر  تبعد فقط 10 آلاف كيلو، وقامت ببناء 460 وحدة سكنية بها، فضلًا عن تطوير السوق بالتعاون مه جهاز العشوائيات، وإنشاء سوق حضاري بمنطقة الطور.

واستطرد قائلًا: "محافظة جنوب سيناء ستعلن العام القادم، عن أن ولا وادي في جنوب سيناء خالي من المدارس، فضلًا عن وجود مدرسة يبانية واحدة، وتدعم المحافظة 50% من المصروفات، ولدينا عدد من المدارس الفنية المختلفة، فضلًا عن وجود مصنع لتجميع لمبات الليد بمنطقة أبوزنيمة، وملاعب كرة ونوادي، وغير ذلك".

ورحب محافظ جنوب سيناء بالصحفيين والإعلاميين المشاركين بالملتقى، ووجه الشكر للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل محافظ جنوب سيناء جامعة الملك سلمان اللواء خالد فودة الفجر

أخبار تهمك

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يتحدث عن مستقبل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح: لم أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأوقاف" و"جنوب سيناء" ينظمان ملتقى للسلام العالمي بسانت كاترين.. سبتمبر

وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان عدداً من المنشآت الشبابية

3.68 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء

30 مليون جنيه لبناء مسجد التجلي بدير سانت كاترين

وزير الأوقاف: توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بجنوب سيناء

انطلاق دورة الإعلام الديني الجمعة بشرم الشيخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

08:02 ص

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع