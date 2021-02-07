'فودة': السيسي كان لديه حلم كبير بتطوير سيناء.. وبدأنا خطة تنمية من 2016

قال اللواء أ ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الوزارة بدأت في خطة تطوير قوية منذ 6 سنوات، وفي مجالات الطرق والصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وغير ذلك.

وأضاف أن المحافظة أنشأت صرح علمي كبير، وهو جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، لتخفيف العبء على طلاب المحافظة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء جامعة من أكثر الجامعات المتطورة في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد "فودة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه حلم كبير، أصبح تكليفًا بتطوير شبكة الطرق والكبارى بمدينة شرم الشيخ، والآن فقط أصبح الحلم حقيقة، مؤكدًا أن خطة التنمية بدأت في سيناء منذ 2016 حتى 2020، وذلك بهدف توفير الرتحة لسكان المحافظة وللسياح.

وتابع: "المدينة الشبابية أيضًا بالمحافظة، هي نتاج فترة التطور من 2014 حتى 2020، والمحافظة عبارة عن 9 مدن و5 موانئ، وهي محافظة غنية بالمحميات الطبيعية وخيرات الله، تمتد على 31 ألف كم مربع، فضلًا عن تنفيذ 9136 وحدة سكنية، و1246 بيت بدوي خلال 6 سنوات فقط، وهو ما يُعد طفرة قوية".

وأوضح "فودة" أن المحافظة بدأت منذ 6 سنوات في خطة تطوير قوية للعشوائيات، وأبرزها منطقة الرويسات، وهي منطقة قريبة من البحر تبعد فقط 10 آلاف كيلو، وقامت ببناء 460 وحدة سكنية بها، فضلًا عن تطوير السوق بالتعاون مه جهاز العشوائيات، وإنشاء سوق حضاري بمنطقة الطور.

واستطرد قائلًا: "محافظة جنوب سيناء ستعلن العام القادم، عن أن ولا وادي في جنوب سيناء خالي من المدارس، فضلًا عن وجود مدرسة يبانية واحدة، وتدعم المحافظة 50% من المصروفات، ولدينا عدد من المدارس الفنية المختلفة، فضلًا عن وجود مصنع لتجميع لمبات الليد بمنطقة أبوزنيمة، وملاعب كرة ونوادي، وغير ذلك".

ورحب محافظ جنوب سيناء بالصحفيين والإعلاميين المشاركين بالملتقى، ووجه الشكر للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.