القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ضرب الأهلي موعدا ناريا مع بايرن ميونخ الألماني وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.
ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية في شهر نوفمبر الماضي, كما يشارك بايرن ميونخ بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر وسيصعد الفائز من تلك المباراة إلى نهائي كأس العالم للأندية في انتظار الفائز من تيجراس بوال المكسيكي وبالميرايس البرازيلي.
و أعلنت إدارة مجموعة قنوات بي ان سبورتس أنه ستتم إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناة الشبكة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات, حيث أعلنت المجموعة القطرية أن المباراة سيتم نقلها عبر قناتين في الوقت ذاته وهما : beIN Sports HD المفتوحة وbeIN Sports HD1 المشفرة.
ويمكنكم استقبال ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 bein sport HD الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات والتي جاء ترددها كالتالي :-
– التردد: 12765
– الاستقطاب: أفقي
– معامل الترميز : 27500
– معادل تصحيح الخطأ 4:/3
وفي حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودي أو رأسي على القمر الصناعي النايل سات.

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بطولة كأس العالم للأندية الأهلي وبايرن ميونخ

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