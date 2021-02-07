ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مصيره مرتبط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في الموسم القادم.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل، بشرط أن يعرضه النادي الفرنسي للبيع.





وأوضحت: سيحدث ذلك الأمر في حالة واحدة فقط، وهي تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.





وأشارت: يعد الآمر مكسب مزدوج لنادي ريال مدريد، بعد ان يخسر نجمه الاول ميسي، ويحصل على خدمات كيليان مبابي.





ونوهت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، إنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق، سيتجه ريال مدريد على الفور من أجل ضم محمد صلاح بدلًا من مبابي.





وأتمت: ويحظى الفرعون المصري بإعجاب كبير في الميرنجي، لذا ستتحول كل أسلحته نحو إتمام هذه الصفقة، حيث كان يريد ضمه في صيف عام 2018، ولكن توقفت المفاوضات.



