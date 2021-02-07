السيد حمدي: اتجهت للتدريب بعد الاعتزال

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد السيد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه اتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وقال السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتخذت قرار التدريب بعد اعتزالي، وكما بدأت كلاعب من تحت، لا توجد لدي أي مشكلة إني ابدأ كذلك كمدرب سواء مع فريق صغير أو كمدرب مساعد".

وتابع، "أسعى في التوقيت الحالي للحصول علي الرخص التدريبية لبداية مسيرتي كمدرب كرة قدم".

وفي سياق آخر، أكد أن هدفه في الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، هو الأغلى في مسيرته، نظراً لأن الفريق تعاهد علي إهداء تلك البطولة لروح الشهداء.

أخبار تهمك

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كومان يتحدث عن مستقبل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محمد صلاح: لم أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

08:02 ص

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع