السيد حمدي: اتجهت للتدريب بعد الاعتزال

أكد السيد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه اتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.





وقال السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتخذت قرار التدريب بعد اعتزالي، وكما بدأت كلاعب من تحت، لا توجد لدي أي مشكلة إني ابدأ كذلك كمدرب سواء مع فريق صغير أو كمدرب مساعد".





وتابع، "أسعى في التوقيت الحالي للحصول علي الرخص التدريبية لبداية مسيرتي كمدرب كرة قدم".





وفي سياق آخر، أكد أن هدفه في الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، هو الأغلى في مسيرته، نظراً لأن الفريق تعاهد علي إهداء تلك البطولة لروح الشهداء.



