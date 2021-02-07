الجيش السوري يقصف بالمدفعية مواقع الفصائل المسلحة بحماة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:07 ص
قصف
قصف
وكالات

أعلنت قوات الجيش السوري، اليوم الأحد، أنها قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي، وقريتي السرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

 

وقد وثق المرصد السوري، مقتل 4 بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 8 من قوات الجيش السوري جراء الهجوم الخاطف الذي نفذه فصيل جيش النصر على مواقع قوات الجيش السوري في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قصفًا صاروخيًا نفذته قوات الجيش السوري على كل من البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبينين وكدورة والرويحة والحلوبة ومجدليا وسان بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، والعنكاوي وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق مكثف للطائرات الروسية في أجواء محافظة إدلب.

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