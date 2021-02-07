اللواء محمد رشاد: مصر صاحبة أقدم جهاز مخابرات في المنطقة (فيديو)

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قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقًا، إن أجهزة المخابرات دورها الحصول على المعلومات وتقديرها للموقف، ومقاومة التجسس.



وأضاف رشاد، في لقاء مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامح "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الأمن القومي العربي بدأ يتعرض للتهديد من النظام الأقليمي، وهناك تدخلات واقتحام إقليمي للنظام العربي، مشيرًا إلى أن كل أجهزة المعلومات للدول العربية عليها إعادة تنظيم أوضاعها للمساهمة في تحقيق الأمن القومي العربي الذي أصبح في حالة يرثى لها.



وتابع اللواء محمد رشاد، أن الأمن القومي العربي لابد أن يُعاد النظر فيه مرة أخرى، خاصة في ظل وجود بعض النوايا العدوانية من الخارج، فضلًا عن بعض التغيرات التي حدثت فيه والتي ممكن أن تضع الأمن العربي في موقف حرج، والذي عانى كثيرًا من التفكك في المرحلة السابقة.



واختتم حديثه، أن مصر دائمًا ما كان دورها إيجابي في المنطقة، خاصة وأنها صاحبة أقدم جهاز مخابرات في المنطقة، وانتصار 73 أكبر شاهد على ذلك، حيث نجحت أجهزة المخابرات في أن تضع قاعدة معلومات ساهمت كثيرًا ووضعت خطة رائدة، حققت منها مكاسب كبيرة جدًا ومعجزة في هذا المجال.



