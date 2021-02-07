قتلى وجرحى فى انفجارين بأفغانستان

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:47 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

قتل شرطي وأصيب سبعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة مدنيين، فى انفجارين منفصلين فى إقليم "ننجرهار" الواقع شرق أفغانستان.

 

وقد أفادت قناة "طلوع" الأفغانية، نقلًا عن مسؤولين قولهم إن الحادث الأول وقع عندما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا للشرطة فى منطقة "خوجيانى" فى إقليم "ننجرهار" مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة إثنين آخرين.

 

فيما وقع الحادث الثاني، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق وقت مرور سيارة تابعة للشرطة فى مدينة "جلال آباد" مما أسفر عن إصابة شرطيين.

 

وحتى الآن لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذين الحادثين.

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