الأرصاد: الطقس شديد البرودة على القاهرة ليلا والصغرى 12

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء، مع هبوب رياح نشطة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلا للدفء في شمال الصعيد ودافئا في جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا في السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأن يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 21 والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14
دمياط العظمى 20 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12
السويس العظمى 21 والصغرى 13
العريش العظمى 20 والصغرى 13
طابا العظمى 20 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 6
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 16
الغردقة العظمى 23 والصغرى 15
الفيوم العظمى 21 والصغرى 10
بني سويف العظمى 22 والصغرى 10
المنيا العظمى 24 والصغرى 8
أسيوط العظمى 23 والصغرى 8

أخبار تهمك

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 30 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

محمد صلاح: لم أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ نصف ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتحدث عن مستقبل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

08:01 ص

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع