حضري كب كيك الأناناس بهذه الطريقة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
يمكنك عزيزتي ست البيت إعداد كب كيك الاناناس لأفراد أسرتك في المنزل بكل سهولة عن طريقة اتباعك المقادير وطريقة التحضير للحصول على المذاق المطلوب:

مقادير كب كيك الأناناس
- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة
- سكر : كوب
- البيض : 2 حبة
- خلاصة جوز الهند : ملعقة صغيرة
- دقيق : 2 كوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- حليب جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (غير محلى)
- عصير جوز الهند : ربع كوب
- جوز الهند : ثلثان الكوب
- السكر الناعم : كوب (للتغليفة)
- عصير الأناناس : 2 ملعقة كبيرة (للتغليفة)
- جوز الهند : ربع كوب (محمص / للتغليفة)

طريقة تحضير كب كيك الاناناس
سخني الفرن على حرارة 350 درجة.
جهزي صينية كيك وبطنيها بورق الزبدة وادهنيها بالقليل من الزبدة.
اخلطي الزبدة والسكر حتى يصبح هش وكريمي لمدة دقيقتين.
أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى واخفقي ثم أضيفي خلاصة جوز الهند.
اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح.
اخلطي حليب جوز الهند وعصير الأناناس.
أضيفي نصف كمية الدقيق لخليط الزبدة والسكر والبيض واخفقي.
أضيفي نصف كمية خليط حليب جوز الهند وعصير الأناناس.
أعيدي الكرة حتى تنتهي الكمية مع الخفق المستمر.
أضيفي جوز الهند لخليط الكيك وحركي.
قومي بصب مزيج الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 50 دقيقة حتى تنضج واتركيها لتبرد مدة 15 دقيقة.
أخرجي الكيك من القالب وضعيه على شبك الكيك ليبرد تماما.
لتحضير التغليفة: انخلي السكر الناعم وأضيفي عصير الأناناس واخلطيه حتى يصبح المزيج كثيفاً وناعماً.
وزعي التغليفة على وجه الكيك وانثري جوز الهند المحمص.
قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً. 

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