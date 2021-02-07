أمين الفتوى يرد على سؤال "هل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد تنقض الوضوء؟"

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
رد مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى على سؤال مفاداه: هل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية باليد تنقض الوضوء؟، على النحو التالي:

وقال عاشور إن مسألة انتقاض الوضوء بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائلِ المختلف فيها بين الفقهاء.

وأوضح أنه ذهب الحنفيَّة إلى عدم نقض الوضوء بذلك، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة ، أو قصد ذلك أم حصل اتفاقًا أو سهوًا ، ما دام الوضوء لم يُنْقَضْ بناقض آخر كالمذي مثلًا.

وأشار إلى أنه الشافعيَّة أكدوا أن لمس الرجل بَشرة أيِّ امرأة أجنبية ناقضٌ من نواقضِ الوضوء ولو كان بدون شهوة.

وقال إن المالكية والحنابلة جمعوا بين القولين، فقالوا : اللمس الناقض للوضوء هو ما كان بشهوة ، أما مجرد اللمس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء.

وفي خلاصة فتواه أعلن عاشور أن الفقهاء اختلفوا في حكم وضوء الرجل الذي يصافح امرأة أجنبية منه، أو المرأة التي يصافحها رجل أجنبي عنها، والقاعدة "أنه لا يُنكَر المختلف فيه"، وللإنسان أن يعمل بأيٍّ من هذه الأقوال.

وأكد، أن المختار في الفتوى هو قول المالكيَّة الذين فرَّقوا بين ما إذا كان المصافحة بشهوة فتنقض الوضوء، أو بغير شهوة فلا تنقضه.

والله أعلم

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