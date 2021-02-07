سلوى عثمان:"اندمجت أثناء تصوير مشهد ضرب ابنتي في" المال والبنون "

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة سلوى عثمان عن كواليس مشاركتها في مسلسل " المال والبنون "، مُشيرًا إلى أنها قدمت في المسلسل دور زوجة منعم الضو، وأن ما جذبها للمشاركة فيه هو أن السيناريست جلال عبد القوي كتب الأدوار كلها بحرفية شديدة.

وقالت سلوى عثمان خلال استضافتها هي وأبطال مسلسل "المال و البنون" مع الإعلامي عمرو الليثى في برنامجه" واحد من الناس" أن اصعب مشهد لها كان مشهد ضرب ابنتها الفنانة دنيا عبد العزيز بسبب ذهابها لرؤية والدها هادى الجيار الذي تزوج عليها ابنة "سلامة فراويلة"، مُضيفة :"اندمجت في الدور واديتها علقة جامدة".

ليرد عليها عمرو الليثي مازحًا:" يا مدام سلوى انتى ضربتى كل ولادك في المسلسلات اللى عملتيها".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة سلوى عثمان حاليًا مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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