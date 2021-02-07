خطأ بسيط عند ركن السيارة يكلفك الكثير من المال

هناك مجموعة من الأخطاء التي يتبعها مالكي السيارات عند ركن سياراتهم قد تبدو لهم بسيطة ولكنها تكلفهم الكثير من الاموال عند إصلاحها، وهناك خطأ بسيط يجب عليكم الانتباه له لكي لا يكلفكم الكثير من الوقت والمال عند إصلاحه.





ويعتبر ركن السيارة لفترات طويلة وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة، هو أحد أبرز الأخطاء التي تؤثر سلبًا على مفاصل عجلات السيارة.





وأوضح إيجور سيريبرياكوف، خبير السيارات، أن هذه الوضعية تقلل من العمر الافتراضي لمفاصل العجلات، كما تسرع عملية تآكل وتلف النظام الهيدروليكي للمقود في السيارات المزودة بهذه التقنية.





وأشار إلى أن ركن السيارة بهذه الطريقة يزيد الضغط على نظام تعزيز التحكم الهيدروليكي بالمقود ما يؤدي إلى التآكل المتسارع لمكونات النظام، وقد يتسبب أيضا بتلف أو انفجار أنابيب الزيت في النظام نتيجة الضغط المتواصل.





ومن المفترض، أن هذا الخطأ قد يمتد على المدى الطويل في تتلف الأجزاء المطاطية بالسيارة، ما يتسبب بمشكلات في نظام التعليق بالسيارة.