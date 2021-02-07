رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاحد، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والتأكد من تقديم الخدمات على الوجه الأنسب للمواطنين، برفقةسكرتير المدينة.

وتفقدت رئيس المدينة، مكاتب الإدارات بالوحدة المحلية، مؤكدةً على ضرورة عدم تعامل الإدارات مع المواطنين بشكل مباشر وان يتم التعامل من خلال الشباك وخدمة للمواطنين ودخول الطلبات بشكل رسمي حتي يمكن متابعتها.

وأكدت المغربي، أن الهدف من عملية تطوير المركز التكنولوجي التي تتم بهدف تقديم خدمات الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين بتقديم طلبات المرافق أو شكوى أو تظلم أو أى خدمة من الإدارات، وكذلك التسهيل لهم بتقديم الطلب بالمركز واستلام الرد من نفس الشباك تسهيلا للمواطنين.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم توجيه مدير المشروعات ومهندسى التطوير بسرعة الانتهاء من التطوير للبدء فى العمل والتسهيل على المواطنين فى الخدمات
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)
رئيسة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي (صور)

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