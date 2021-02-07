استقرار أسعار الخضروات اليوم الأحد7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:29 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 7-2-2021 ، وذلك بالتزامن مع توافر كافة المحاصيل الزراعية  ـ وتراوح سعر كيلو  الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو.



سجلت أسعار البطاطس 1 - 2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو  
 
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 2-3.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو

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