استقرار أسعار الخضروات اليوم الأحد7-2-2021

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 7-2-2021 ، وذلك بالتزامن مع توافر كافة المحاصيل الزراعية ـ وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو.













سجلت أسعار البطاطس 1 - 2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو