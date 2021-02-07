مايكروسوفت تعلن عن منصة Viva.. أهم المعلومات عنها

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
أعلنت شركة مايكروسوفت عن منصة جديدة داخل Microsoft 365 تسمى Viva، فمن المتوقع أن تعمل على مساعدة الشركات لتغيير تجربة الموظفين.

وبحسب موقع TOI الهندي، أكدت مايكروسوفت أن منصة  Viva الجديدة تساعد الموظفين بأن يكونوا في أفضل حالاتهم أثناء تأدية عملهم من خلال مجموعة من الأدوات ومنها:
 
Viva Connections: هي البوابة لتجربة الموظف، وهي مخصصة للمؤسسة لتوفير مركز منظم ومميز للأخبار والمحادثات والموارد.
 
Viva Insights: تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين التوازن بين العمل والحياة وإدارة رفاهية الموظفين من خلال تحديد رؤى شخصية وقابلة للتنفيذ للأفراد والمديرين والقادة.
 
Viva Learning: يوفر مركزًا مركزيًا حيث يمكن للموظفين اكتشاف مكتبات المحتوى ومشاركتها وتعيينها والتعلم منها عبر المؤسسة ، مما يساعد على تسريع عملية الإعداد ، من بين أشياء أخرى.
 
Viva Topics: تساعد في تقليل الوقت الضائع في البحث عن المعلومات الموجودة بالفعل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم المحتوى تلقائيًا عبر الأنظمة والفرق في موضوعات ذات صلة مثل المشاريع أو المنتجات أو العملاء لتسهيل اكتشاف المعلومات.

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