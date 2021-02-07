أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 7-2-2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 09:10 ص
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 7 -2-2021 ، وننشر أسعار الدواجن في الأسواق حيث سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٣٠ إلى ٤٥ جنيهًا،وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٤ إلى ٤٢ جنيهً0
وسجل سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها، أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها.