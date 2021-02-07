محمود إمام "هاكرز" في حكاية "قولي لأحمد" (خاص)

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يُشارك الفنان محمود إمام في حكاية "قولي لأحمد" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي بطولة هنا الزاهد، عمر الشناوي، هشام إسماعيل، جيلان علاء، ياسمين رحمي، مروة الأزلي.





وقال محمود إمام في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "وائل"، مُتخصص في الهاكرز، فهو يساعد من حوله ولا يؤذيهم، مُشيرًا إلى أنه تجمعه العديد من المشاهد مع عمر الشناوي، وجيلان علاء، ومروة الأزلي، وهشام إسماعيل.



وأشار محمود إمام أن كواليس العمل كانت رائعة وممتعة جدًا، مُشيرًا إلى أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بطريقة رائعة، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه ولم يقدمها من قبل.





وأضاف محمود إمام :"كواليس العمل كانت ممتعة جدًا، وكلهم ناس محترمين جدًا، وهشام إسماعيل كنت اشتغلت معاه قبل كده، والعمل كان خفيف وروحه حلوة والناس كلها كانت حابة الشغل وحابين بعض، وأستاذ خالد الحلفاوي من الناس المحترمة والشاطرة جدًا، وللأسف مشتغلتش مع هنا، بس اتمنى يبقى في حاجة معاها قريب".



وأعرب محمود إمام عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على دوره بمسلسل"حكايات بنات"، ومسلسل"الدايرة" الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية.

استقرت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، على موعد طرح العمل، حيث من المقرر عرضه يوم ١٣ فبراير المُقبل على قناة "DMC".



"حلوة الدنيا سكر" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية،ويشتمل المسلسل على حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما محمد الكيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وهي بطولة محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" وهي بطولة محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" وهي بطولة أحمد سلطان.