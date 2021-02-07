الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليومن حيث يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

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