978 وفاة و50630 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبرازيل

رصدت وزارة الصحة في البرازيل، 978 وفاة و50630 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأصدرت الصحة البرازيلية، تقريرًا قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 231012، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9497795.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، عن تسجيل ثاني أكبر عدد للوفيات وثالث أكبر عدد للإصابات في العالم جراء جائحة كورونا.



