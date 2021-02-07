إصابة حفيد الفنان عماد رشاد في عينيه.. ووالدته:"قلبي يعتصر"

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعرض حفيد الفنان عماد رشاد مؤخرًا لإصابة شديدة في عينيه، مما دفع والدته للإفصاح عن ذلك الخبر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت ياسمين نجلة الفنان عماد رشاد منشورًا قالت فيه:"أكتب لكم ودموعي تغمرني وقلبي يعتصر، فأنا أم لأجمل وأطيب خلق الله، ابني وقرة عيني أول فرحتي ونصف عمري مستقبلي وعمري القادم وعملي اللي هيكمل في الدنيا بعد ما أمشي، أدهم علي قد حبي لضنايا علي قد وجع قلبي اللي اتعصر من الألم علي عينه".


وتابعت ياسمين عماد رشاد:"حامدة وشاكرة وراضية بما كتبت عليا يا رب، راضية ومحتسبة وأتمني أن أي إبتلاء بيحصل يكون سبب في قربي وقرب ابني منك يا رب العالمين، بس الرضا بالمكتوب عمره ما هيخليني أبطل أدعي لك يا رب العالمين، يا رب يا قادر علي كل شيء ترجع لابني نور عينيه، يا الله يا مالك الملك يا شافي يا معافي، رجع لإبني وحبيبي وقرة عيني نور عنيه".


وأضافت ياسمين عماد رشاد:"يا رب ما حد يزهق مني طلبت منكم تدعو لأدهم وممتنة وبحمد ربنا علي كم الدعاء اللي جاله بس طمعانه في كرمكم وفي حبكم وفي اخلاصكم وفي قربكم من ربنا، يمكن تكون من نصيبكم الاستجابة، أرجوكم الدعاء يغير القدر، وربنا قالها صريحة ادعوني استجب لكم، يمكن دعائي لوحدى مش كفاية أرجوكم ساعدوني وادعوا معايا في كل صلاة وكل ما تفتكروا ادعوا لادهم ابني ربنا يرد له نور عنيه، اللهم استجب يا رب ".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان عماد رشاد حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عصام السقا، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.

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