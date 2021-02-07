د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على ضمائرنا (كشعب !!) !!





مطلوب من المصريين أن ينظروا قليلاً إلى داخلهم ، إلى ضمائرهم ، إلى ما تكنه أنفسهم من مزايا ، خلقها الله لهم .

فنحن لم نستبق شيئاً لم نهدره ، الوقت والجهد ، والبنية الأساسية ، فى الشوارع ، وفى الميادين ، وفى الملكية العامة ، التى نمتلكها نحن ،كل شعب مصر !!

ليس من المعقول أن تصبح شوارع القاهرة ممتلئة بالقاذورات ، الملقاة من البيوت ، ومن المحلات التجارية ، ومن نوافذ السيارات أثناء السير !!

ليس من المعقول أن نخالف المرور ونسير عكس الاتجاه ، ولا نعترف بإشارات أو حتى عسكري المرور الغلبان ، الواقف لا حول له ولا قوة ، وسط السيارات ، التى تفعل ما يشاء قائدها دون مراعاة لأية قواعد أو أداب للمرور !!

ليس من المعقول أن تتحول أرصفة الشوارع إما بسياج لمنع المشاة من إستخدامها ، تعللاً بأنها حديقة خاصة ( فى المناطق السكنية )، أو لأنها جزء خاص بالمبنى المشيد على حافة رصيف الشارع .

أصبح الرصيف ملكية خاصة ، وليست ملكية عامة ، ولا إحترام للمشاه !!

فالكل يجرى وسط الشارع ، مُشَاةْ ومركبات من كل الأنواع ، ومن كل الأزمنة !!

أصبح إفتراش الرصيف والشارع جزء من ثقافة المواطن المصري !

أصبحت الميكروباصات ، "غول" ، مخيف مدمر للصحة ( البيئة ) ،لسوء الحالة الميكانيكية لتلك السيارات ، وسوء حالة سائقيها شكلاَ ، ومضموناَ !!

أصبح الشارع المصرى ، "شارع عبثى" ، شارع لامعقول ، شارع يجب القبض

عليه ووضعة فى زنزانة منفرداً ، عقاباَ على تخلفه وسوء أخلاقه (الشارع!!)









أصبحنا محتاجين للنظر إلى أنفسنا كشعب ، هل نحن نستحق هذا الوطن ؟

هل نحن قادرون على ضبط إيقاع الحياة فى هذا البلد ؟

ولعل القارىء يجدنى مبتعداَ فى حديثى ،عن مراكز المسئولية الإدارية فى البلد ، فأنا قد " سلمت النمر " من زمان بخصوص المسئولين ، الذين ، لايروا ، ولايسمعوا ،ولايتكلموا !

الكلام لنا ، لأنفسنا ، لأهل الشارع المصرى ، هل من مجيب ؟

فالمسئول لن يجيب ، ولكن نحن كشعب ألا يوجد من يجعلنا ننظر إلى أنفسنا ، إلى داخلنا ، إلى ضمائرنا !

هل هذه هى المدينة المصرية المحترمة؟ ، أشك كثيراَ !!، وأعتقد بأن ماكتبته غير قابل للنشر ، لأنه حديث مع النفس ، لن يسمعه أحد ، ومع ذلك سأنشره ، لعل وعسى !!



