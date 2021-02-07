تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وحذرت المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر خلال القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء، فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد على معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية وتتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما تكون الرياح معتدلة على جميع محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 07 والعظمى 22
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 19
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25

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