مجدي أبو عميرة: لم أجامل أي فنان في "المال والبنون".. والدور كان بينادي صاحبه

قال المخرج الكبير مجدي ابو عميرة، أنه يعتبر (المال والبنون) مسلسل اجتماعى دينى وهذا سر نجاحه، حيث تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة ونافس مسلسلات حققت نجاح كبير وقتها مثل ليالي الحلمية





وأوضح أبو عميرة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ان الدور في المسلسل بينادى صاحبه، كما أنه لم يجامل احدًا في اختيار الأدوار ولهذا المسلسل لمس قلوب الناس.





وأشار إلى أن الدليل على ذلك اختيار حنان ترك هذا الوجه البرئ والجديد في هذا الدور المهم بالمسلسل فلم تكن هناك اي مجاملة لاي فنان.





وشارك في الحضور نجوم المسلسل الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، الفنان القدير رشوان توفيق ، الفنانة الكبيرة سلوى عثمان ، الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف