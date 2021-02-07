أسامة كمال عن الراحل عزت العلايلي: "كان وطنيا عظيما"





نعى الإعلامي أسامة كمال، الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، والذي توفي عن عمر 86 عاما.





وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" مساء اليوم السبت، أن مسيرة الراحل استمرت 40 عاما، وكان وطنيا للغاية وهذا ما ظهر في أدواره ولقاءاته.





وتابع: "التقيت به أكثر من مرة، وتناقشنا في السياسة والثقافة، وكنت أجده وطنيا عظيما وسأظل أتذكره بالخير".



