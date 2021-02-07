باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يفكر المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، إشراك المحترف التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الجديد المنضم حديثًا من المقاولون العرب، فى مباراة الإتحاد السكندرى.





ويلتقي الزمالك نظيره الإتحاد السكندري اليوم الاحد، على ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويقترب سيف الدين الجزيري من دخول تشكيلة الزمالك الأساسية، في ظل غياب فرجاني ساسي لاعب الوسط الذي تعرض للطرد في مباراة غزل المحلة الماضية.





وسيعود يوسف إبراهيم أوباما إلي مركز صانع الألعاب، الذي كان يشارك فيه ساسي في مباراة المحلة، ليكون الجزيري في مركز المهاجم الصريح مكان أوباما.





وكشف مصدر مطلع في الجهاز الفني للفارس الابيض، ان الجزيري ومروان حمدي الوافدين الجدد، جاهزان للمشاركة في المباريات، وغياب ساسي في مباراة زعيم الثغر، سيجعل تواجد أحدهم وارد بقوة، ولكن الجزيري الاقرب.





يذكر ان الجزيري سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب هذا الموسم، بينما مروان سجل أربع أهداف مع مصر المقاصة، قبل انتقالهما إلي الزمالك.



