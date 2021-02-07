باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:01 ص
باتشيكو
باتشيكو
محمد سامي
يفكر المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، إشراك المحترف التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الجديد المنضم حديثًا من المقاولون العرب، فى مباراة الإتحاد السكندرى.

ويلتقي الزمالك نظيره الإتحاد السكندري اليوم الاحد، على ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويقترب سيف الدين الجزيري من دخول تشكيلة الزمالك الأساسية، في ظل غياب فرجاني ساسي لاعب الوسط الذي تعرض للطرد في مباراة غزل المحلة الماضية.

وسيعود يوسف إبراهيم أوباما إلي مركز صانع الألعاب، الذي كان يشارك فيه ساسي في مباراة المحلة، ليكون الجزيري في مركز المهاجم الصريح مكان أوباما.

وكشف مصدر مطلع في الجهاز الفني للفارس الابيض، ان الجزيري ومروان حمدي الوافدين الجدد، جاهزان للمشاركة في المباريات، وغياب ساسي في مباراة زعيم الثغر، سيجعل تواجد أحدهم وارد بقوة، ولكن الجزيري الاقرب.

يذكر ان الجزيري سجل 3 أهداف مع المقاولون العرب هذا الموسم، بينما مروان سجل أربع أهداف مع مصر المقاصة، قبل انتقالهما إلي الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهاجم الزمالك رياضة باتشيكو الزمالك

أخبار تهمك

كومان يتحدث عن مستقبل ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات مصر والسودان.. تعرف على أحدث مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

منذ ساعتين

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح: لم أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يستقر على مصطفى محمد مهاجم أمام الاتحاد السكندرى

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

08:01 ص

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

08:02 ص

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع