رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

بعث نادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة جديدة إلي النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قبل ان يتواجها غدًا الإثنين.





ويلتقي الأهلي وبايرن ميونخ في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.





وكتب الحساب الرسمي للفريق الألماني: "لا تخافوا ولكن احذروا"، في إشارة إلى مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

وكان الحساب الرسمي للبايرن قد أثار الجدل بتغريدة مساء الخميس الماضي، عقب تأهل الأهلي على حساب الدحيل، وكتب: "موعدنا 8-2".





يذكر ان بايرن ميونخ حقق نتيجة ساحقة على برشلونة الإسباني في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بنتيجة 8-2، وهو تاريخ ملاقاة بطل أوروبا مع بطل أفريقيا.



