محمد صلاح: لم أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الصعو بات التي واجهته منذ بداية رحلة الإحتراف التب بدأها في صفوف نادي بازل السويسري عام 2012.





وقال صلاح في تصريحات عبر مقطع فيديو لإحدى شركات الاتصالات: "لم أكن أتوقع أن أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم؛ ولكني كنت أعلم جيدا وأثق أنني قادر على تحقيق شئ جيد في مصر".





وتابع :"في البداية واجهتني كثير من الإحباطات؛ دائما ما تكون الأمور صعبة في البداية، ولكن بمرور الوقت، تكون قد اعتادت عليها، وتعلمت كيف أواجه هذه الصعوبات والاحباطات بنفسي".





وأضاف :"أكثر ما حرصت عليه هو تطوير أفكاري، ومنذ ذلك الوقت وأنا بدأت الاستفادة من كرة القدم بشكل عام".





واختتم حديثه؛ قائلا: "أكثر شئ أريده هو عندما أعلن اعتزالي، أن أكون قدمت شيئًا جيدا للناس أعطاهم أملًا في أن هناك شخصًا قد حقق شيئًا لم يتحقق من قبل، أتمنى أن يصل ناس كُثر إلى مكانة أفضل من التي وصلت لها".



