4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:51 ص
جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو
محمد الدمتناوي
يرغب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع أربعة لاعبين لضمهم لقائمة الفريق في الموسم المقبل.

ويسعى باتشيكو للتعاقد مع كل من ثلاثي بيراميدز، رمضان صبحي، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامي، بالإضافة إلى رزاق سيسيه، المعار من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو الزمالك في استطلاع رأي لاعبي بيراميدز الثلاثة قبل التفاوض مع ناديهم لضمهم في الموسم الجديد.

كما سيتم إبلاغ نادي الاتحاد السكندري، برغبة المدير الفني للقلعة البيضاء، في عدم تمديد إعارة سيسيه، وعودته بداية الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مواجهة الاتحاد السكندري رياضة 4 لاعبين

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