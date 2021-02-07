كومان يتحدث عن مستقبل ميسي

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، عن رغبته في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.





وقال كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني: "هناك شخص واحد فقط هو الذي يمكنه أن يقرر بشأن مستقبله، أود أن يبقى ميسي لسنوات عديدة، أحاول أن أجعله يشعر بالرضا في برشلونة، إنه يمنح الفريق الكثير من الجودة، نحن بحاجة إليه، يتمتع بروح معنوية وطاقة عالية لمساعدة الفريق، والمستقبل في أيديهم".





وتابع عن مستوى جريزمان المرتفع:" أتذكر المكالمة التي أجريتها معه عندما تعاقدت مع برشلونة، أخبرته أنني أثق فيه كثيرًا، أعلم أنه لم يكن لديه الفاعلية كما هو الأن مؤخرًا، لم يكن لدي أي شكوك بخصوصه، ويتمتع بنقد ذاتي عالي للغاية، من المهم أن يكون لديك لاعبًا مثله، يبذل أقصى ما بوسعه دائمًا، ولا يمكنك طلب المزيد منه".





وبشأن تعافي أنسو فاتي من الإصابة:" احتراما للاعب لست أنا الشخص الذي يجب أن يتحدث عن مسألة تعافيه، عليك أن تحترمه ولا أويد البوح بالأسرار، عندما يكون هناك شئ سنتواصل والشئ الأهم أنه يتعافى بهدوء، أمامه مستقبل طويل، وعلينا القيام بالاشياء بالشكل الصحيح".





وعن الاتهامات التي وجهها جيرارد بيكيه للتحكيم وانحيازه لريال مدريد، أكد:" لا يمكنني التحدث عن السنوات السابقة، يمكنني فقط التعليق على المباريات حتى اليوم، كان هناك قرارات لم نكن فيها محظوظين، ولكن لا أريد القول أننا نعارضها".





وأتم:" أعتقد أنهم يطلقون الصافرة عندما يشاهدون الأخطاء، وهناك أيضًا تقنية الفيديو، في مباراة غرناطة لم يكن كافيًا بالنسبة لي باحتساب ركلة جزاء، لكن هناك قرارات ولديهم «الفار»، أعتقد دائمًا أن الحكم صادق، ولا أفكر أبدًا إذا كان مؤيدًا لصالح فريق ما".



