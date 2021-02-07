مواجهة بايرن ميونخ تحير الأهلي

مازال الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حائرا بسبب طريقة اللعب التي سيواجه بها بايرن ميونخ الألماني غدا الإثنين في الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية ويفاضل الجهاز الفني بين 3 سيناريوهات لمواجهة الفريق البافاري عن طريق تغيير طريقة اللعب.





والطريقة الأولى التي يفكر فيها موسيماني هي 4 – 3 – 3 عن طريق الدفع بالسولية وديانج وحمدي فتحي لضمان السيطرة على خط وسط الملعب على أن يلعب أفشة كمهاجم وهمي وفي اليسار محمود كهربا واليمين حسين الشحات.





والطريقة الثانية هي 4 – 4 - 2 عن طريق الدفع بمحمد شريف ومحمود كهربا كمهاجمين واللعب بـ4 لاعبين في وسط الملعب بينهم مجدي أفشة. والطريقة الثالثة هي 3 – 4 – 3 عن طريق الدفع ببيكهام وبانون وأيمن اشرف على أن يلعب بحسين الشحات في مركز الظهير الأيمن وعلي معلول ظهير أيسر مع لاعبين إثنين في خط الوسط وثلاثي هجومي يمتاز بالسرعة وهم محمد شريف وكهربا وطاهر محمد طاهر.





ويتدرب الجهاز الفني بقيادة موسيماني على أكثر من سيناريو للمباراة وسيحسم المدير الفني الموقف في إجادة اللاعبين أثناء تدريبات الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ.



