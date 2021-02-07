هل يرحل ؟ .. "ميرور" تكشف وجهة سيرجيو أجويرو المقبلة

تحدثت تقارير صحفية بريطانية، مساء أمس السبت عن وجهة النجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الفترة المقبلة.





وجهة سيرجو أجويرو المقبلة في الموسم الجديد

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مُهاجم فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضحت التقارير أن النجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو حريص على الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، من أجل التدريب تحت قيادة مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الـPSG.





من جانبه ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أجويرو لا يرغب في الاستمرار في مانشستر سيتي الإنجليزي، موضحة أنه يريد العودة إلى مسقط رأسه مرة أخرى.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن سيرجو أجويرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يريد إنهاء مسيرته في الدوري الأرجنتيني.





الجدير بالذكر أن سيرجو أجويرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من الدوري الأرجنتيني في صيف عام 2006 ومن ثم ذهب إلى السيتيزنز في 2011.



