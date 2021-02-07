الكشف عن مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
أسدل الستار على قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والتي أجريت صباح أمس بمقر الإتحاد المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ينتظر الأهلي والزمالك مواجهات كبرى.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر
وكشفت القرعة عن مواجهة الأهلي حامل لقب كأس مصر، النصر، فيما يواجه الزمالك حرس الحدود في مستهل مشوارهما في حصد اللقب الأقدم في مصر.

وفي الدور ذاته يواجه يواجه سموحة دكرنس وبيراميدز مع العبور ووادي دجلة مع البنك الأهلي والاتحاد السكندري مع نجوم المستقبل والقاولون العرب مع بتروجت.

ويواجه الإنتاج الحربي مع كوكاكولا والإسماعيلي مع لافينا وسيراميكا مع غزل المحلة وأسوان مع سوهاج والجونة مع كيما أسوان والمصري مع المنصورة وطلائع الجيش مع القناة.

وأخيرا يواجه الفائز من مباراة بترول أسيوط وأشمون مع مصر المقاصة، والفائز من مباراة نبروه وسيدي غازي مع إنبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مصر الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 21 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 19 ساعة

ليس ميسي.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: الأهلي أحرج الدحيل القطري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 16 ساعة

في مداخلة مفاجئة على الهواء.. أهم 10 تصريحات للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

12:35 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

04:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع