الكشف عن مدة غياب راموس عن مباريات ريال مدريد

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:00 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
علي خلاف
يخضع النجم الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لعملية جراحية اليوم السبت، بعد المعاناة من مشاكل في الركبة.

مدة غياب سيرجو راموس عن مباريات ريال مدريد
وتغيب غياب القائد سيرجيو راموس مواجهة ريال مدريد أمام هويسكا اليوم في الدوري الإسباني والتي فاز بها الميرنجي بهدفين نظيفين بعد تجدد آلام الركبة.

من جانبه ذكر الصحفي الموثوق لدى إذاعة "كادينا كوبي"، ميغيل أنخيل دياز، أن فريق ريال مدريد الطبي نصحوا سيرجو راموس بالخضوع لعملية جراحية في الركبة، في الفترة المقبلة.

وخضع القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بالفعل إلى الجراحة صباح اليوم السبت، وبالتالي سيحتاج اللاعب إلى فترة تعافي بين 6 إلى 7 أسابيع.

وتأكد غياب القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس عن مبارايات ريال مدريد ضد خيتافي، فالنسيا، بلد الوليد، ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد، إلتشي وسيلتا فيغو.

وفيما يتعلق بمباريات الريال في دوري أبطال أوروبا، فسيغيب سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، عن مواجهة أتلانتا الإيطالي بدور الـ 16.

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