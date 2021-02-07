السيد حمدي: قاتلت على فرصة في الأهلي والمصري أسوأ فترة بمسيرتي





أكد السيد حمدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه قاتل وكافح وبذل قصارى جهده، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الأحمر، مشيرا إلى أن الأسوأ في مسيرته كانت فترة تواجده في المصري البورسعيدي.





وقال السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فعلت كل مالدي، من أجل التواجد أساسيا مع الأهلي، في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في الفترة التي تواجدت بها في النادي"





وتابع نجم الأهلي السابق، "تجربة النادي المصري هي الأسوأ في مسيرتي، لإنني لم أشارك بها على الإطلاق ولا أعلم السبب".





وواصل، "السوشيال ميديا ظبطتني بعد احتفالي علي طريقة بالوتيلي، ووائل جمعة هو أصعب مدافع واجهته في مسيرتي الكروية".



