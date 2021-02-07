موعد مباراة ميلان ضد كروتوني في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق ميلان، مع نظيره كروتوني، اليوم الأحد 7 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين ميلان وكروتوني في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتأتي قائمة ميلان لمباراة كروتوني كالتالي :-

حراسة المرمى: جنلويجي دوناروما - انتونيو دوناروما - تاتاروسانو.

خط الدفاع: كالابريا - دالوت - جابيا - ثيو هيرنانديز - كالولو - رومانيولي - توموري.

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو - كاستييخو - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ميتي ساليماركس.

خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش - مالديني - مانذوكيتش - ريبيتش.





ويحتل ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب الصدارة، والذي فاز بالأمس على حساب فيورنتينا بآطار تلك الجولة.



