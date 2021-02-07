تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة كروتوني في الدوري الإيطالي

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:32 ص
ميلان
ميلان
أحمد عصام
يستضيف فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، منافسه كروتوني، اليوم الأحد 7 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

واستقر ستيفانو بيولي مدرب ميلان، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه كروتوني، حيث جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - توموري - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: كيسي - هاكان تشالهان أوغلو - كاستييخو - ساليماركس.
خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش - ريبيتش.

وستقام المباراة بين ميلان وكروتوني في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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