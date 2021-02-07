نجم الأهلي السابق: شيكابالا من أسباب نجاح الزمالك في الفترة الأخيرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:56 ص
شيكابالا
شيكابالا
أمل الحلفاوي
كشف السيد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن أسباب نجاح نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن شيكابالا لاعب الأبيض يأتي من ضمن هذه الأسباب.

وأكد السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نجاح الزمالك خلال الفترة الأخيرة بسبب الشخصيات القيادية داخل النادي، وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا".

وتابع، "الزمالك فاوضني قبل الانتقال لبتروجيت، لكن الصفقة تعطلت بسبب بعض الجوانب المادية، ثم فاوضني مرة أخرى قبل الانتقال للأهلي لكنني كنت قد اتخذت القرار ".

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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