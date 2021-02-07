قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:29 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الغضب يزداد داخل غرفة ملابس برشلونة الإسباني وذلك بسبب تصريحات لاعبي ومدربي وباريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي باريس سان جيرمان يرسلون الضغط لبرشلونة من خلال التصريحات على منافس مباشر دون خجل لا سيما وأن عقد ميسي ينتهي في الصيف المقبل وبالتالي لا عقوبات إذا ارتبط البرغوث الأرجنتيني بأي فريق الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي ومدربي برشلونة يرون أن ما يفعله باريس سان جيرمان عدم احترام للنادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نية باريس سان جيرمان من التصريحات عن ميسي غير واضحة سواء كان الهدف هو إغراء البرغوث الأرجنتيني للانتقال إلى النادي الباريسي أو زعزعة استقرار أهم نجم في الفريق المنافس قبل مواجهتي دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأجواء لدى باريس سان جيرمان تشير إلى أن إقصاء برشلونة لن يكون معقدًا بسبب مشاكل النادي الكتالوني الداخلية بالإضافة إلى مشاكل ميسي مع البورفاكس والعقد بالإضافة إلى إصابة جيرارد بيكي وأنسو فاتي وارتكاب الفريق للعديد من الأخطاء الدفاعية.

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