نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:29 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أخطأ في استفزازه لجماهير النادي الأهلي، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو هنقول رمضان صبحي وإدارة بيراميدز غلطوا في شيء، فهو بلا أدنى شك، المؤتمر الصحفي المستفز، الذي قدم فيه بيراميدز اللاعب".

وتابع، "فيما عدا هذا الأمر، فلا يوجد أي خطأ، هو قراره سواء كان انت تراه صح أو غلط "مش هتدبحه".

وكان رمضان صبحي انتقل إلى صفوف بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي، ورفض الاستمرار في القلعة الحمراء، وفضل الانضمام للنادي السماوي.

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